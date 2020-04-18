ЕС не должен растерять демократические ценности, заявил глава ЕП

Евросоюз должен выйти из кризиса с коронавирусом сильнее, не растеряв демократические ценности, единство и солидарность, заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам пленарной сессии Европарламента глава ЕП Давид Сассоли.



"Мы хотим выйти из этого кризиса, усилив Европейский союз, сохранив единство и солидарность его членов и не растеряв наших демократических ценностей и сохранив наши правила", - сказал Сассоли.



Он также добавил, что примет участие в заседании глав государств и правительств ЕС в режиме видеоконференции 23 апреля, где постарается донести эту идею и необходимость позаботиться обо всех гражданах Европы до европейских лидеров. "Я буду участвовать во встрече 23 апреля с четким посланием. ЕС должен выйти из кризиса сильнее", - подчеркнул он.

