Вышел первый тизер сериала "Дивный новый мир"

Опубликован первый тизер экранизации культового романа Олдоса Хаксли О дивный новый мир. Ролик появился на официальной странице онлайн-сервиса Peacock в Twitter.



В новом сериале Дивный новый мир сыграли Джессика Браун-Финдли, Олден Эренрайк, Деми Мур, Гарри Ллойд. Сообщается, что шоу будет состоять из девяти эпизодов.



Действие сериала происходит в далеком будущем в Лондоне. Символом культа потребления жителей данного времени стал Генри Форд. В социальной иерархии появились касты, но всех объединяет наркотик сома.



Главные герои сериала выйдут за пределы города и обнаружат "новый мир".



Дата премьеры еще не известна, но сериал выйдет на новой стриминговой платформе от NBCUniversal - Peacock.





