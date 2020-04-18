Новый коронавирус не боится нагревания

Термическое воздействие - нагрев до 60 градусов Цельсия - убивает многие патогены. Это стандартный протокол дезактивации, применяемый во многих лабораториях (нагревают в течение часа). Ученые Университета Экс-Марсель решили выяснить, спасет ли нагрев от нового коронавируса, пишет "Российская газета".



Эксперимент показал: такая обработка была нестрашна коронавирусу - он выживал. Сообщается, что в исследовании использовали штамм вируса, выделенный из тела берлинского пациента. Вирус подвергали медленному нагреванию в течение часа, а затем поместили в две пробирки - одну с чистой средой, а в другой присутствовали белки животного происхождения, имитируя реальные, нестерильные условия.



В первой, стерильной пробирке вирусы умерли, а во второй вирус начал довольно активно размножаться. Для полного обеззараживания пришлось в течение 15 минут нагревать вирусы до 92 градусов Цельсия. Эксперты призывают более внимательно отнестись к биобезопасности при анализе тестов. Можно одновременно совмещать нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

