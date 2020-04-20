В Украине зафиксирован 261 новый случай инфицирования Covid-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 261 новый случай инфицирования коронавирусом, общее количество на утро понедельника достигло 5710 случаев заболевания COVID-19, число жертв возросло на 10 и достигло 151, сообщает Министерство здравоохранения Украины.



«По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 20 апреля в Украине 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 261 новый случай»,- говогрится в сообщении министерства на Фейсбук в воскресенье утром, со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.



Ранее сообщалось, что на утро воскресенья в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаеа Covid-19, количество выздоровевших пациентов (347) превысило количество летальных случаев (141). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровления – на 12.



В Украине на утро 17 апреля было рекордное количество случаев заболевания Covid-19. – 501 человек. Однако, на 18 апреля было – 444 инфицированных, 19 апреля – 343. По состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.



По информации ЦОЗ , среди 151 умерших результате осложнений, вызванных болезнью, 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).



Из 359 выздоровевших 17 детей.



Количество выздоровевших в Украине превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в стране было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 поправившихся, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших, 17 апреля - 125 умерших и 246 поправившихся, 18 апреля - 133 умерших и 275 выздоровевших, 19 апреля - 141 умерший и 347 поправившихся.



Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая обл. - 330 случаев (18 выздоровели)



Волынская обл. - 158 случаев (за сутки+8) (13 выздоровели)



Днепропетровская обл. - 118 случаев (+8) (9 выздоровели)



Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели)



Житомирская обл. - 226 случаев (+15) (1 выздоровел)



Закарпатская обл. - 196 случаев (+14) (16 выздоровели)



Запорожская обл. - 134 случая (+3) (17 выздоровели)



Ивано-Франковская область - 512 случаев (+32) (27 выздоровели)



м. Киев - 850 случаев (+49) (33 выздоровели)



Киевская обл. - 333 случая (+29) (26 выздоровели)



Кировоградская обл. - 246 случаев (+1) (17 выздоровели)



Львовская обл. - 253 случая (+8) (22 выздоровели)



Луганская обл. - 24 случая (3 выздоровели)



Николаевская обл. - 37 случаев;



Одесская обл. - 137 случаев (+25);



Полтавская обл. - 63 случая (+2) (10 выздоровели)



Ровенская обл. - 312 случаев (+4) (21 выздоровел)



Сумская обл. - 83 случая (10 выздоровели)



Тернопольская обл. - 414 случаев (+24) (34 выздоровели)



Харьковская обл. - 73 случая (+6) (2 выздоровели)



Херсонская обл. - 63 случая (7 выздоровели)



Хмельницкая обл. - 49 случаев (+2) (5 выздоровели)



Черкасская обл. - 165 случаев (+14) (28 выздоровели)



Черновицкая обл. - 906 случаев (+17) (31 выздоровел)



Черниговская обл. - 12 случаев (3 выздоровели).



На амбулаторном лечении 3800 пациентов, из них 283 ребенка. Всего госпитализированы 1910 человек, из них 91 ребенок.

