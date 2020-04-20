Экс-чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру

Чемпион мира-2009, обладатель четырех олимпийских медалей австрийский биатлонист Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру.



"Всем спасибо. 22 года - это большой срок, - написал 32-летний спортcмен в Instagram. - Но это было отличное время. Берегите себя".



Австриец завоевал серебряные медали на Играх-2010 в Ванкувере и Олимпиаде-2014 в Сочи, а также две "бронзы" (Сочи и Пхенчхан-2018). В 2009 году Ландертингер стал чемпионом мира в масс-старте.

