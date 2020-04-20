В Киеве 49 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки еще в 49 киевлян лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19, из них - в 2 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«За прошедшие сутки, к сожалению, 2 летальных случая. Всего в столице уже 850 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - написал мэр в Телеграм утром в понедельник.



Среди заболевших за сутки 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток.



В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



Как сообщалось, днем ранее рост числа инфированных состалял 31 человек.

