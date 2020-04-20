В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Китайские ученые заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах. Предварительные результаты своих опытов ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.



"Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять разных штаммов вируса SARS-CoV-2. Малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID-19", – заявляют исследователи.



Для производства инактивированной вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Самый стабильный из присутствовавших в них вирусов специалисты отобрали в качестве "шаблона" для создания вакцины. Отработав технологию по массовому производству и ослаблению вирусных частиц в культурах клеток почек мартышек, биологи произвели пробную партию вакцины и проверили ее действие на мышах, крысах и обезьянах.



Первые опыты на крысах и мышах показали, что животные хорошо переносили вакцинацию и начинали вырабатывать большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.



Добившись успеха, медики проверили действие вакцины на макаках-резусах. В этом случае ученые сперва добились того, чтобы у животных появилась иммунная реакция, и только потом попытались заразить их коронавирусом нового типа. Как показали эти опыты, троекратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, тогда как ее удвоенное количество полностью защищало макак от инфекции.



При этом из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунный ответ. Не вызвала процедура и других негативных последствий, которых чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в самое ближайшее время.



Следует отметить, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.

