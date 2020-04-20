Застрявшие на Бали украинцы сравнили себя с брошенными собаками

Украинцы, застрявшие на Бали из-за пандемии коронавируса, пожаловались на невозможность вернуться на родину. Одна из женщин, которая вынужденно остается на острове вместе с семьей, сравнила их с брошенными собаками. Об этом в понедельник, 20 апреля, пишет «Страна.ua».



Алла Лобур рассказала, что прилетела на Бали в феврале. Консульство до сих пор просит подождать, но у людей уже заканчиваются средства на питание. На сайте ведомства сказано, что эвакуация возможна минимум за 1000 долларов, а консул бросает трубку. «У меня семья — пять человек. Я взяла кредит на еду в 75 000 гривен. Больше мне никто не даст», — посетовала женщина.



Она утверждает, что у пострадавших были возвратные билеты, они могли вернуться и пройти обсервацию, сдать анализ на коронавирус, но теперь не знают, что делать. На Бали тоже действует карантин, закрыт выход к океану. «Выть хочется. Почему для защиты одних граждан закрыли небо, а других бросили как собак?» — вопрошает Алла.



Украинцы в Индонезии создали группу для обсуждения ситуации, где также жестко критикуется работа украинских дипломатов.

