Вместо пьесы Роулинг может выйти новый отдельный фильм про сына Гарри

О продолжении серии фильмов про Гарри Поттера ходят слухи уже несколько лет. В апреле в сети появились новые детали подготовки сиквела этой франшизы. Журналисты сообщают, что студия Warner Bros., которая владеет права на экранизацию поттерианы, не будет выпускать на экраны пьесу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Вместо этого студия хочет экранизировать собственную историю, которая лишь отчасти будет основана на произведении британской писательницы. В данный момент Warner Bros. занимается поиском актеров.

Журналисты отмечают, что главную роль в фильме может сыграть Леви Миллер. Он снимался в фильмах «Пэн: Путешествие в Нетландию» и «Излом времени». История расскажет о последних годах обучения сына Гарри Поттера Альбуса-Северуса в школе Хогвартс, а возможно даже о периоде после окончания учебного заведения. Младший сын Гарри дебютировал в эпилоге «Даров Сметри», а также появляется в пьесе «Проклятое дитя». Как отмечают в СМИ, руководство Warner Bros. тоже видит большой потенциал в молодом Альбусе и надеется позиционировать его как нового главного героя франшизы.

Эксперты 1хБет считают, что новый фильм по Гарри Поттеру вполне может быть снят и для удобства пользователей разработали мобильное приложение 1хбет на андроид и iOS, которое можно бесплатно установить на официальном сайте. Хотя один из актеров оригинальной франшизы Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя, заявил, что не верит в то, что актеры поттерианы смогут вновь вместе собраться. Он считает, что все восемь фильмов по этой франшизе были восхитительными, и актеры сделали все, что могли. Впрочем, Фелтон планировал появиться в экранизации пьесы «Проклятое дитя», ведь там есть его персонаж Драко Малфой. Однако сейчас в планы Warner Bros. не входит заниматься пьесой.

Отметим, что фанаты с нетерпением ждут новостей от студии. Дело в том, что сейчас Warner Bros. занимается выпуском трилогии «Фантастические твари», в основу которой лег небольшой учебник про магических существ из мира Гарри Поттера. Они считают, что у Warner Bros. есть возможность выпустить новый фильм о волшебниках. Не исключено, что и пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя» когда-нибудь тоже доберется до экранов.

Напомним, что пьеса вышла в 2016 году и рассказывает о непростой дружбе детей Гарри Поттера и Драко Малфоя во время их обучения в Хогвартсе. Также в истории большая роль отведена дочери Волан-де-Морта, пытающейся воскресить своего отца.

Вместе с тем, спойлером по поводу новой киноадаптации не так давно поделилась и сама создательница романов Джоан Роулинг. Она опубликовала в соцсетях пост с намеком на возможный новый фильм.