Шмыгаль: карантин после 24 апреля на Украине продлят

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, продлят уже на этой неделе. Как пишет канал, решение о продлении ограничительных мер после 24 апреля будет принято на этой неделе на заседании правительства. Как сказал Шмыгаль, на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - пояснил глава правительства.



Ранее президент Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" Савика Шустера заявил, что карантинные мероприятия из-за коронавируса будут смягчены 24 апреля.



"Те меры карантина, которые ввело государство... Если будет самоизоляция, если люди, которых мы забираем из других стран, и они подписываются к обязательной обсервации. Вы видите, что они делают? Если люди будут выполнять все карантинные мероприятия, уверен, что мы сможем нормально пройти коронавирус. Есть план "Б". Я уверен, что это план "А". Будет карантин. С правительством 24 числа (апреля - ред.) мы выйдем с коммуникацией. Люди поймут, какие мероприятия по карантину будут смягчены. Те отрасли, которые для нас очень важны будут открываться", - заявил Зеленский.



