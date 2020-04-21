В мире снизилось число смертных казней – Amnesty International

В 2019 году в 20 странах мира были казнены не менее 657 человек. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International, обнародованном на ее сайте во вторник, 21 апреля.



Отмечается, что этот показатель на 5% меньше, чем в 2018 году, когда было приведено к исполнению не менее 690 смертных приговоров. Это самое низкое число казней за последние 10 лет. В то же время, сообщают в организации, это число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания.



Так, в Китае, который традиционно не попал в статистику, так как не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, снова были казнены "тысячи" человек. За исключением Китая, 86% всех зарегистрированных казней имели место только в четырех странах – Иране, Саудовской Аравии, Ираке и Египте.



Так, в Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Саудовской Аравии казнили 184 человек – это самое большое число казней, зарегистрированное в этой стране за время наблюдения. В Ираке число казней выросло за год, по меньшей мере, вдвое – в 2019 году оно составляет не менее 100.



"В конце 2019 года 106 стран (большинство государств мира) отменили смертную казнь по закону за все преступления, а 142 страны (более двух третей) отменили смертную казнь в законодательстве или на практике", – говорится в сообщении.

