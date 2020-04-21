Фанатам Гарри Поттера заплатят за просмотр фильмов

Поклонники киноэпопеи о Гарри Поттере получат примерно одну тысячу долларов, если пересмотрят все фильмы франшизы, включая ленту Фантастические звери. При этом участники должны вести в социальных сетях онлайн-трансляцию, пишет EDsmart.



Киноконкурс инициировала организация из США – Edsmart. Отмечается, что кандидат должен иметь право работы на территории Америки, активно пользоваться соцсетями и ему должно исполниться 18 лет.



"Просто сядьте в своем любимом месте для просмотра фильмов, посмотрите кино, загрузите и разместите его на своей платформе в социальных сетях или в прямом эфире", - говорится на сайте организатора.



За час просмотра счастливчики будут получать 41,5 доллар (всего – одна тысяча долларов).



"Может быть, потратите их в Косом переулке - когда все вернется на круги своя", - шутят организаторы.



Для того, чтобы стать участником кинопросмотров, организаторы просят написать эссе на 200 слов, в котором нужно доказать, что именно вы достойны получить работу мечты.

