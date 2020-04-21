Facebook будет удалять страницы акций протеста против карантина

Facebook будет удалять события, посвященные акциям протеста против карантинных мероприятий, если они противоречат политике правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Verge.



"Facebook запрещает акции протеста, которые нарушают правила социального дистанцирования", - сообщили в СМИ.



Указано, что Facebook удалил страницу акций протеста против карантина в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске после консультаций с местными властями.



"События, которые противоречат указаниям правительств по социальному дистанцированию не допускаются в Facebook", - цитирует СМИ представителя компании.



Отмечается, что те события, которые не запрещены правительством, смогут организовываться в соцсети, если они не противоречат рекомендациям по здравоохранению и не отказывают у употреблению мер по распространению коронавируса.



Указано, что из-за того, что Facebook недостаточно реагировал на дезинформацию, обман и аферы из-за коронавируса, он сейчас пытается найти баланс между удалением вредоносного контента и предотвращением ограничений политических протестов.

