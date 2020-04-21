В Киев не пропустили около 60 человек с повышенной температурой

За время действия ограничений на въезд в Киев с 16 по 20 апреля в столицу не пропустили около 60 человек. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.



Кличко напомнил, что украинцев призывали с четверга до вечера воскресенья без необходимости не ехать в Киев.



"Водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в город измеряли температуру. За эти дни было выявлено почти 60 человек с повышенной температурой. Никто из них в Киев не въехал. После осмотра медиков людей отправляли домой", - отметил Кличко.



С 16 апреля в Киеве заработали 9 пропускных пунктов, на которых медики и правоохранители проверяли авто, которые направлялись в столицу. Предполагалось, что людей с температурой выше 37,5 градусов и признаками ОРВИ будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.



В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ, планировалось, что будут вызывать бригаду скорой помощи для экстренной госпитализации.

