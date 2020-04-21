В Барселоне Неймар будет зарабатывать на 30 миллионов меньше, чем в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар лишится значительной части своей зарплаты, если согласится на переход в Барселону.



Как сообщает Mundo Deportivo, доход бразильца уменьшится на 30 миллионов евро.



По условиям нового контракта, предлагаемого парижанами, Неймар будет зарабатывать около 52 миллионов в год. В эту сумму входит оклад в ПСЖ, а также оплата за роль посла банка Катара. В случае ухода из французского клуба, сотрудничество футболиста с банком также прекратится.



В свою очередь Барселона готова платить своему экс-игроку немного более 20 миллионов евро. Однако желание бразильца вернуться на Камп Ноу может перевесить финансовую сторону вопроса.



Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

