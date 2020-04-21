Глава ВОЗ: мир еще не прошел пик заболеваемости на коронавирус

енеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреєсус заявил, что главная "вспышка коронавируса", еще впереди. Об этом пишет ТСН со ссылкой на ABCNews. Глава ВОЗ признал, что обеспокоен ослаблением карантинных мероприятий в некоторых странах.



Он не уточнил, почему считает, что вспышка, который охватил около 2,5 миллиона человек и убил более 160 тысяч, может стать еще более опасным. Ранее в ВОЗ отмечали возможному распространению болезни в Африке, где системы здравоохранения менее развитые.



"Поверьте нам. Худшее еще впереди, - сказал Тедрос журналистам из штаб-квартиры ВОЗ в Женеве. - Давайте предупредим эту трагедию. Опасность этого вируса многие люди до сих пор не понимают".



Некоторые азиатские и европейские правительства постепенно ослабили или начали смягчать карантинные мероприятия, в частности снимают запрет на посещение школ, открывают парки и магазины.

