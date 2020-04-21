Нацгвардия ищет поджигателей в зоне отчуждения

Нацгвардия проводит антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.



"Основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги", - сказано в сообщении.



Также, во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей - сталкеров и диггеров.

