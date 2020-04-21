Угрозы для критических объектов зоны отчуждения нет - Шмыгаль

В Чернобыльской зоне угрозы для критических объектов нет. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН. "Ситуация с ликвидацией пожаров в Украине постепенно нормализуется. К тушению пожаров в Житомирской и Киевской областях привлечено более 2300 человек и более 460 единиц техники", - написал Шмыгаль.



По его словам, в Житомирской области в течение двух последних суток локализовано три очага пожаров.



"Сейчас спасатели помогают работникам лесхозов тушить отдельные очаги тления травяного настила, пеньков и древесины", - отметил он.



Также Шмыгаль напомнил, что в Зоне отчуждения вчера ликвидирован пожар вблизи с. Корогод. Сегодня продолжается локализация трех очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках, пройденных огнем.



"Хочу подчеркнуть, что угрозы для критических объектов Зоны отчуждения нет. Спасибо спасателям за слаженную работу", - написал Шмыгаль.

