Грузия продлевает режим ЧП по коронавирусу до 22 мая

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала решение правительства о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения, введенного в стране из-за распространения коронавируса COVID-19.



"Я подписала декрет о продлении чрезвычайного положения до 22 мая 2020 года. Наша общая задача выстоять против этого испытания", - заявила Зурабишвили во вторник в телеобращении.



В среду декрет президента о продлении ЧП в стране до 22 мая рассмотрит парламент Грузии.



По данным Минздрава, на данный момент в Грузии выявлены 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

