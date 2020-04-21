Власть хочет продлить карантин, поскольку не имеет стратегии выхода из кризиса – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что намерение продлить общенациональный карантин продиктовано отсутствием у действующей власти стратегии выхода как из противоэпидемической, так и экономической кризисных ситуаций из-за пандемиии коронавируса COVID-19.



Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.



"Правительство прячет отсутствие экономической и противоэпидемической стратегии за продолжением карантина, тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, а семьи беднеют. Нам в очередной раз демонстрируют слайды, где вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности", - сказал Юрий Бойко.



Политик отметил, что европейские страны давно начали программы по поддержке экономики и уже активно готовятся к выходу из карантина.



"Проводятся массовые тестирования, называются даты открытия школ, определяют, какие бизнесы и когда смогут приступить к работе, в то время как в Украине нет даже точной цифры по количеству безработных. 364 тыс. (безработных), как утверждает официальная статистика, или все-таки около 3 млн, учитывая вернувшихся заробитчан и тех, кто потерял работу из-за карантина?" - отметил Юрий Бойко.



Политик обратил внимание на отсутствии прогнозных данных о потерях в отраслях, наиболее пострадавших от карантинных мер.



"До сих пор нет информации о потерях, которые понесли такие сектора экономики, как транспорт, гостиничный и туристический бизнес, сфера услуг и т.д. Нет ответа, как власть планирует восстанавливать работу индустриального сектора. Под ударом оказалась обрабатывающая промышленность, строительство. Что будет с сельским хозяйством, какой мы ожидаем урожай? Кто-то проанализировал влияние засухи, обмеление рек? Все, на что оказалась способна власть, – это отдать 144 млрд (гривен) на выплату по внешним долгам и распродать землю ради транша в 8 млрд (долларов) от МВФ", - подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.



Он также акцентировал на важности продолжения мирного процесса, по которому власть также молчит.



"Снятие блокады с Донбасса, активизация переговоров со всеми сторонами конфликта - это единственный способ вернуть мирным путем наши территории и активизировать экономику, запустив промышленность восточного региона и вернув традиционные рынки для наших товаропроизводителей. А главное – вернуть наших граждан и остановить гибель людей. Этот вопрос, такой же первостепенный, как борьба с эпидемией, – ключевой для нашей политической силы", - сказал оппозиционный политик.

