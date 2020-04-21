Среда и четверг в Украине будут прохладными и почти без осадков

В ближайшие сутки, 22 апреля, сухую, а в большинстве областей и прохладную погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. В среду в Украине - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 18°.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 22 апреля самая высокая температура днем была 29,0 градусов тепла в 1950 году, самая низкая ночью - 2,4 градусов мороза в 1886 году.



В четверг, 23 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в северных областях местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме Закарпатья, заморозки на поверхности почвы 0-3°; днем 12-17° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 15-17° .

