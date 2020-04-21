УЕФА рекомендует европейским лигам завершить сезон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за пандемии коронавируса рекомендует европейским лигам завершить сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте УЕФА.



Сообщается, что сегодня прошла видеоконференция с представителями 55 стран-участниц УЕФА. На встрече были представлены различные варианты календаря, которые охватывают матчи национальных сборных и клубные соревнования.



По итогам конференции "была дана настоятельная рекомендация" завершить внутренние соревнования высших дивизионов и кубков. В то же время УЕФА отмечает, что "некоторые особые случаи будут услышаны" после того, как появятся руководящие принципы участия в европейских соревнованиях - в случае отмены сезона.



"Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после Исполнительного комитета УЕФА в четверг", - говорится в сообщении.

