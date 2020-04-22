Борис Гребенщиков записал песню об изоляции

Лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова пандемия застала в Лондоне, где он записывал новый альбом. Сидя в изоляции, музыкант не забывает о любимом деле — он запустил музыкальный цикл «Подношения интересному времени», в рамках которого практически каждый день публикует видео с песнями — как новыми, так и проверенными временем хитами.



Первое видео он выложил 25 марта: цикл открыла песня с говорящим названием «Как нам вернуться домой». В рамках цикла вышло уже 21 видео.



Теперь Гребенщиков поделился композицией об изоляции, которую назвал «Современная песня» или «Не выходи за дверь». Музыкант исполнил ее, сидя под деревом.



В комментариях к новому видео пользователи благодарят музыканта за позитивное настроение, а некоторые пишут, что уже начали переживать, потому что музыкант опубликовал новое видео позже, чем обычно.





