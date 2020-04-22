Исследователи установили, как сделать жирное непривлекательным

Высококалорийные продукты привлекли внимание Института исследования метаболизма Макса Планка, пишет Medical Express. По словам ученым, все дело в определенной группе нейронов. Они способствуют потреблению таких продуктов, показали эксперименты с мышами. Так, когда нейроны ноцицептина в гипоталамусе активировались, пищевое поведение животных менялось



Всего трех дней питания с высоким содержанием жиров было достаточно для повышения активности нейронов ноцицептина в дугообразных ядрах гипоталамуса. Также в рамках эксперимента ноцицептинные нейроны грызунов были выборочно удалены из дугообразного ядра гипоталамуса.



В результате грызуны переставали активно потреблять жирные продукты. Что важно, потребление стандартной пищи осталось на прежнем уровне. Получается, нейроны ноцицептина могут специфически контролировать потребление пищи с высоким содержанием жиров. Значит, искусственно изменив активность данных нейронов, возможно повлиять на пищевое поведение, снизив риск развития ожирения.

