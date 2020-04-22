За семь лет Ахметов потерял 80% состояния - Bloomberg

За семь лет состояние самого богатого человека Украины Рината Ахметова сократилось на 80% из-за спада сырьевых рынков, пишет Bloomberg.



Так, в 2013 году состояние бизнесмена составляло 22,4 миллиарда долларов. По данным журнала Forbes, за год его состояние сократилось с $6 млрд до $2,4 млрд, что опустило его на 875 место (272-е годом ранее) в рейтинге миллиардеров.



По мнению журналистов, нынешней задачей украинского магната является сохранение его бизнеса на плаву, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению цен на промышленные товары.



Трудные времена для Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране, начались в прошлом году с падения мировых цен на металлы, а также роста курса гривны по отношению к доллару более чем на 16%. Это привело к снижению прибыли холдинга.



Согласно сообщению Метинвеста, в этом месяце компания не столкнулась с проблемой нехватки заказов, но может приостановить некоторые проекты модернизации во время кризиса.



Теплая погода зимой привела к снижению потребления электроэнергии и газа. В результате добыча угля в энергокомпании Ахметова ДТЭК может упасть на 30% в этом году.



"ДТЭК привык полагаться на себя в кризисных ситуациях и решать их. Но сегодня наш запас прочности закончился", - сказал Тимченко.



Представитель СКМ, холдинговой компании Ахметова, заявил в электронном письме, что планирует сосредоточиться на "основных" промышленных предприятиях, а не расширять сельскохозяйственную деятельность компании HarvEast.

