Штатам прогнозируют вторую волну COVID-19, опаснее первой

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупреждает, что COVID-19 может вернуться «второй волной» во время сезона гриппа, то есть уже в октябре.



Об этом сообщает ITB.



«Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли», - отметил директор CDC доктор Роберт Редфилд.



По мнению экспертов, вторая волна COVID-19 в США может оказаться столь же опасной, как и первая, которая началась в Штатах с подтверждением первого случая коронавируса 21 января.



В CDC опасаются массовых потерь, которые ожидаются при комбинации сезонной вспышки гриппа в октябре этого года и второй волны COVID-19.



США являются лидером по количеству заболевших коронавирусом в мире. В настоящее время в стране зафиксировано 819 175 случаев коронавируса, в частности 45 343 смерти и 82 873 случая выздоровления.



Как сообщал Укринформ, в мире зафиксировано 2 557 504 случая заражения COVID-19, из них 177 662 летальных, выздоровел 694 881 человек.



