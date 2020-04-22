Шмыгаль хочет оставить заробитчан в стране

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за период пандемии в страну вернулись около двух миллионов заробитчан, которые приехали из-за потери работы, пишет РБК-Украина. Глава правительства отметил, что было бы неплохо обученный за границей персонал "сохранить" в нашей стране.



“Мы этих людей идентифицируем в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку. Это люди, которые были бы, наверное, очень полезными для развития экономики внутри государства. Поэтому, очевидно, надо их сохранить”, - сказал Шмыгаль.



Для того, чтобы оставить “заробитчан” в Украине, правительство планирует создать новые рабочие места и запустить новую кредитную программу для микро и малого бизнеса.



Однако премьер признает, что в Украине таких зарплат как за рубежом не будет.



При этом он отметил, что зарплата в 600 у.е. в Украине для тех, кто за границей зарабатывал 1000 у.е., может стать поводом для того, чтобы остаться здесь.



“По нашим расчетам и ожиданиям, если разница между заработной платой в Европе и Украине составляет 300-400 евро, то люди не принимают решение ехать на заработки… Это такой психологический разрыв. То, что тратится на проживание, собственное содержание там и так далее. Поэтому им лучше получать 600 у.е. дома, чем 1000 у.е. где-то на заработках”, - сказал премьер.



Касаемо программы кредитирования для тех, кто планирует открыть бизнес, сейчас она в стадии разработки.



Шмыгаль говорит, что, согласно программе, можно будет получать кредиты на бизнес с минимальной процентной ставкой от 0% до 5% на длительный срок и с возможной отсрочкой выплаты тела кредита.

