В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 97 случаев заболевания коронавирус

За минувшие сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще в 97 человек, в том числе у 10 медиков, всего в городе уже 989 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, заявил мэр столицы Виталий Кличко.



"Новости у меня сегодня неоптимистичны. Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 97 человек. Из них - 10 медиков. Всего в Киеве уже 989 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.



Среди заболевших, по словам мэра, 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет и 7 девушек до 17 лет. 52 мужчины от 18 до 85 лет и четверо парней до 17 лет.



"Среди тех, у кого за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом - один монах Киево-Печерской лавры и 12 монахов Покровского Голосеевского мужского монастыря", - добавил мэр Киева.



В больницы столицы госпитализировали 21-го пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 6 человек. Всего в столице выписаны 39 киевлян, которые лечились от коронавируса.

