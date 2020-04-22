ООН прогнозирует голод "библейских масштабов" из-за пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов". Об этом в интервью The Guardian рассказал директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. По его словам, пандемия наиболее сильно ударит по развивающимся странам, так как их системы здравоохранения могут не справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа приведет к огромной нагрузке на ресурсы.



"Это действительно больше, чем просто пандемия, - это пандемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - отметил Бизли.



Еще до кризиса COVID-19 он обращался к странам-донорам с призывом увеличить финансирование продовольственной помощи для самых бедных стран.



"Я уже говорил, что 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны, исходя из того, что мы прогнозировали в конце прошлого года", - подчеркнул он, добавив, что в начале года Восточная Африка пострадала от крупнейшего нашествия саранчи.



Бизли добавил, что пандемия, которую никто не мог предвидеть, "унесла мир на неизведанную территорию".



"Теперь идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов", - сказал он.

