В воздухе Киева токсичные вещества в разы превысили норму

В воздухе Киева на прошлой недели зафиксировали превышение содержания токсичных веществ, в частности, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.



Так, были превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации:



пыли – в 3,0-3,8 раза на проспекте Победы и улице Довженко; в 1,5-2,6 раза – на всех постах города.



диоксида серы – в 3,2-3,4 раза на Бессарабке и Демеевской площади, на улицах Скляренко, Каунасской, Довженко, Инженера Бородина; в 2,8-3,1 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории);



оксида углерода – в 1,4 раза на проспекте Победы;



диоксида азота – в 6,4-6,8 раза на Демеевской площади, проспекте Победы, улицах Инженера Бородина, Каунасской; в 5,1-5,6 раза – на Бессарабской площади, Оболонском проспекте, улице Попудренко; в 3,4-4,2 раза – на всех постах города, исключая проспект Науки;



формальдегида – в 3,6-4,9 раза на улицах Скляренко, Довженко, Попудренко, Академика Стражеско, Бессарабской и Демеевской площадях; в 1,8-3,2 раза – на всех постах города.



Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота в воздухе города значительно снизилось.



При общем за неделю снижении содержания формальдегида и диоксида серы, в период 17-18 апреля наблюдалось повышение концентраций этих примесей в воздухе города.



Кроме того, 16-18 апреля содержание пыли (взвешенных веществ) в Киеве превысило среднесуточную концентрацию в целом по городу в 2,3-2,4 раза, что наблюдалось впервые с начала наблюдений с 1965 года.

