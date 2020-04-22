Шмыгаль: семья из четырех человек может прожить на 16 тысяч в месяц

Семья из четырех человек может прожить месяц на 16 тысяч гривен, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, опубликованном в среду, 22 апреля.



Такой заработок он допустил при условии, что оба члена семьи зарабатывают по 8 тысяч.



"Для того, чтобы питаться, достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не откладывание, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", - сказал Денис Шмыгаль.



Шмыгаль утверждает, что правительство дает людям возможность заработать деньги на недорогих рабочих местах, где зарплата может колебаться от 6 до 8 тысяч.



"Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест", - сказал премьер.

