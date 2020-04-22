- Главная
- Новости
- Власти Киева разработали первоочередные шаги по постепенному ослаблению карантинных мер
Власти Киева разработали первоочередные шаги по постепенному ослаблению карантинных мер
Власти Киева разработали первоочередные шаги по ослаблению карантинных ограничений, которые будут происходить постепенно и с учетом развития ситуации с заражением коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.
"Относительно плана города. Как я говорил, мы разработали первоочередные шаги ослабление ограничений. Это будет происходить постепенно и с учетом развития ситуации. Здесь мы изучаем опыт европейских стран, где открывают сначала небольшие магазины, медленно снимают ограничения на доступ к публичным заведениям и местам, на работу общественного транспорта. Потому что нельзя перечеркнуть непродуманными действиями все усилия в борьбе с вирусом. Смягчение, еще раз подчеркну, будет зависеть от динамики заболеваемости. Если у нас продолжит расти количество больных, - карантин будет продолжаться", - сказал Кличко на онлайн-брифигне в среду.
Мэр столицы также прокомментировал инициативы Министерства здравоохранения о продлении карантина до 12 мая и одновременного ослабления ограничительных мер. В частности, идею разрешить прогулки в парках и открыть библиотеки.
"Минздрав будет предлагать правительству смягчения, но, исходя из ситуации с распространением болезни. Поскольку, как я сказал, пик мы еще не прошли - болезнь не идет на спад. Сегодня есть надежда на то, что нам удалось удержать ситуацию, что ограничительные меры, которые ввели, дали свой результат и у нас не будет инфекционного взрыва. Но, говорить о победе над пандемией - еще рано. Поэтому я и призываю киевлян и всех украинцев: оставайтесь дома, берегите себя и своих родных. Мы преодолеем этот вызов только если будем соблюдать правила", - сказал он.
Кличко напомнил, что по договоренности с представителями всех конфессий, поминальные дни перенесены на 6 июня 2020 года.
"И еще раз напомню: мы договорились с представителями конфессий о переносе поминальных дней на 6 июня. До того доступ на все кладбища будет ограничен. Поэтому не надо туда идти на следующих выходных", - отметил он.