В УЕФА опровергли информацию о рекомендациях ВОЗ

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергли информацию о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение всех международных футбольных соревнований до конца 2021 года в связи с пандемией коронавируса.



«Это неправда. ВОЗ никогда не рекомендовала УЕФА приостановить проведение футбольных матчей до конца 2021 года», — приводит слова представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.



Напомним, что все европейские клубные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

