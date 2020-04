Facebook приобрела около 10% акций индийской Jio Platforms за $5,7 млрд

Facebook Inc. (SPB: FB) договорилась о покупке 9,9% акций индийской телекоммуникационной компании Jio Platforms Ltd. за $5,7 млрд.



Эта сделка "подчеркивает нашу приверженность Индии и наш энтузиазм по поводу радикальных преобразований, которые Jio инициировала в стране", - написали директор по доходам Facebook Дэвид Фишер и вице-президент и управляющий директор Facebook в Индии Аджит Мохан в блоге компании.



По их словам, одной из целей сотрудничества с Jio является создание "новых возможностей для более эффективного взаимодействия между людьми и компаниями в условиях развивающейся цифровой экономики".



В частности, компании сосредоточат внимание на интеграции платформы электронной коммерции JioMart, недавно запущенной Jio, с принадлежащим Facebook мессенджером WhatsApp, который имеет более 400 млн пользователей в Индии. Кроме того, Facebook готовится запустить в стране функцию проведения платежей через WhatsApp.



Jio Platforms Ltd. и ее дочерняя компания - оператор мобильной связи Reliance Jio Infocomm Ltd. - входят в индийский конгломерат Reliance Industries Ltd. Jio Infocomm обслуживает порядка 388 млн клиентов.



Индия стала крайне важным рынком для Facebook и ее платформы для обмена сообщениями WhatsApp. Число пользователей интернета в Индии в 2022 году, как ожидается, вырастет примерно до 850 млн, согласно данным PwC. В 2017 году этот показатель составлял 450 млн. Количество пользователей Facebook в Индии на текущий момент превышает их число в любой другой стране мира.



Акции Facebook в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 3,1%.