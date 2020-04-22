Президент поставил задачу правительству перевести все госуслуги в режим онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу правительству перевести все государственные услуги в режим онлайн. Об этом он сообщил во время онлайн презентации цифровых паспортов в мобильном приложении "Дия", передает корреспондент УНН.



"Я ставлю такую задачу нашему правительству, чтобы все услуги от государства, украинцы имели возможность получать полностью онлайн без необходимости обивать пороги любых чиновничьих кабинетов. Автоматизация взаимодействия граждан с государством - это прозрачность и возможность отследить каждый шаг чиновников и каждое решение конкретного должностного лица, а не к традиционному лабиринту чиновников. Мы в дальнейшем будем менять устаревшее законодательство, которое мешает продвижению цифровых реформ в Украине, и бороться с сопротивлением коррумпированных чиновников, как в государственных органах, так и на местах", - отметил Зеленский.

