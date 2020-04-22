Трамп разрешил уничтожать иранские катера

Президент США Дональд Трамп дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам.



"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в Twitter в среду, 22 апреля.



Неделей ранее в ВМС США заявили, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к их кораблям в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".



Иранские военные в ответ заявили, что любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.



Напомним, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.



В этой связи в прошлом году ситуация в Персидском заливе накалилась до предела. За лето Иран захватил несколько нефтяных танкеров.

