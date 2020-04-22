Германия начинает тестировать на людях вакцину от коронавируса

В Германии выдали первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Немецкого Федерального института вакцин и биомедицинских препаратов PEI.



"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - отмечается в сообщении.



Отмечается, что тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.



"В рамках первой части разрешенного клинического тестирования будет привито 200 здоровых участников тестирования в возрасте от 18 до 55 лет", - сообщает институт.



В сообщении говорится, что Biontech разработал РНК-вакцину, которая содержит в себе генетическую информацию в форме рибонуклеиновой кислоты.

