Суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Чорновол 24 апреля

Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть 24 апреля апелляционную жалобу защиты на применение круглосуточного домашнего ареста к бывшему нардепу Татьяне Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.



"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой (Черновол - ред.), назначено на 24 апреля 2020 года (12 ч. 00 мин)", - говорится в сообщении.



Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.



Как сообщалось в УНН, Государственное бюро расследований сообщило Чорновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.



Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

