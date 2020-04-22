Суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Чорновол 24 апреля

Суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения Чорновол 24 апреля

Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть 24 апреля апелляционную жалобу защиты на применение круглосуточного домашнего ареста к бывшему нардепу Татьяне Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой (Черновол - ред.), назначено на 24 апреля 2020 года (12 ч. 00 мин)", - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест бывшего нардепа Татьяну Чорновол, которую подозревают в деле о поджоге партийного офиса в центре Киева и смерти человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Как сообщалось в УНН, Государственное бюро расследований сообщило Чорновол о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что в ее доме происходит обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".