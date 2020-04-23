Нацсовет по ТВ воглавила Ольга Герасимьюк

На заседании в среду, 22 апреля, члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания избрали из своего состава руководство. Регулятор возглавила Ольга Герасимьюк, ранее занимавшая должность первого заместителя председателя Нацсовета. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя - Олег Черныш. Юрия Зиневича избрали ответственным секретарем Национального совета.



До этого члены Национального совета проголосовали за прекращение полномочий Герасимьюк в качестве первого зама председателя Нацсовета и Александра Ильяшенко как ответственного секретаря Нацсовета.



Отметим, что Герасимьюк считается человеком близким к Коломойскому. Также как и Олег Черныш и Юрий Зиневич. Валентин Коваль считается близким к медиа-группе Виктора Пинчука.



В тоже время, стоит отметить, что полномочия как Герасимьюк, так и Черныша истекли еще в июле прошлого года. И они исполняют свои обязанности лишь до тех пор, пока Рада не назначит новых членов Нацсовета по своей квоте.



При этом, профильный комитет уже рекомендовал парламенту признать работу Нацсовета неудовлетворительной, что ведет к отставке всех четырех членов Нацсовета по квоте Рады. То есть Герасимьюк, Черныша, Оноприенко и Ильяшенко - два последних связаны с медиа-группой Рината Ахметова. Из них четверых к настоящему времени не истекли полномочия только у Оноприенко, который был назначен в мае 2019 года.



В соответствии со статьями 9 и 10 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" председатель регулятора, первый зам, заместитель председателя и ответственный секретарь избираются Нацсоветом из числа членов путем тайного голосования.

