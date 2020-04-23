Вышел первый трейлер сериала «Голливуд»

Netflix опубликовал первый трейлер мини-сериала «Голливуд».



В центре сюжета — группа начинающих актеров и кинематографистов в Голливуде после Второй мировой войны. Шоу рассказывает о золотой эпохе американской киноиндустрии, но представляет альтернативную версию истории.



«Что, если бы группе аутсайдеров дали шанс рассказать свою собственную историю? Что, если человеком, принимающим решения, была бы женщина? А сценаристом был бы чернокожий человек? А что, если героиню сыграла бы цветная женщина? А кумиром зрителей дневных шоу стал бы открытый гей? Что, если бы их всех пригласили в комнату, где принимаются решения, и они бы ушли победителями, оставив свой след в истории?» — рассказала режиссер и сценарист сериала Джанет Мок.



В сериале сыграли Даррен Крисс, Пэтти Люпон, Джейк Пикинг и другие. Премьера состоится на Netflix 1 мая 2020 года.



Шоураннер сериала Райан Мерфи — автор «Американской истории ужасов» — также для Netflix работает над проектом о легендарном американском дизайнере «Холстон» с Юэном Макгрегором в главной роли и сериалом «Политик».





