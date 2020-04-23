Склонность к малоподвижном образу жизни вписана в гены

Это установили голландские специалисты из Гронингенского университета. Они нашли более 100 характерных мутаций в ДНК, проанализировав данные примерно 400000 человек. В общей сложности исследованию подвергли свыше 19 миллионов небольших различий в геноме.



В итоге были выделены 193 вариации в 169 участках ДНК, влиявших на предрасположенность к малоподвижному образу жизни. И более 150 из них оказались связаны с просмотром телевидения, а остальные версии генов - с сидением за компьютером или за рулем автомобиля. Вкупе все эти гены связаны с работой нервной системы и передачей сигналов между нейронами, говорят ученые.



Более детальное изучение показало: обилие времени, которое человек проводил перед телевизором, также повышало риск развития коронарной недостаточности. Так, каждые лишние 1,5 часа просмотра ТВ повышали риск развития сердечно-сосудистого отклонения на 42%. Принимая во внимание, что многие во время просмотра ТВ потребляют вредные продукты, негативный эффект усиливается еще больше.

