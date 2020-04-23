Великий американский самообман

В это трудно поверить, но богатая Америка, несмотря на ежедневные сводки о смертях, вызванных коронавирусом, упражняется в безудержном самовосхвалении. Так, в колонке комментатора в Wall Street Journal на Пасху можно было прочитать, насколько быстро и умело нация с населением 330 миллионов сумела приспособиться в новым требованиям борьбы с Covid-19. Ни слова о катастрофических перебоях со снабжением или об административном хаосе.

Даже когда речь заходит об экстраординарном поражении вирусом чернокожего населения, самовосхваление иногда принимает формы сюрреалистического, квазирелигиозного акта. Это можно было увидеть и на CNN во время интервью одного из бывших министров здравоохранения США, которая сказала, что проблема известна еще со времени урагана Катрина в августе 2005 года. Тем не менее в ситуации со снабжением и здравоохранением черного населения практически ничего не изменилось. Более самоотверженное долготерпение трудно себе представить.



Это явно свидетельствует, что изнутри сверхдержава США — колосс на глиняных ногах. И главный её недостаток — неспособность или даже нежелание мыслить системно, чтобы лучше защищать себя в критических ситуациях. Потому что это стоит больших, очень больших денег.



Актуальная ситуация на фронтах борьбы с коронавирусом в США обнаруживает такую степень хрупкости системы, которая несовместима с титулом «самой богатой нации в мире». Тот, кто по своим доходам не принадлежит к высшим 2-3% населения, должен на индивидуальном и коллективном уровне бороться с таким набором рисков, с которым справиться становится все труднее.



Насколько быстро может произойти снижение социального статуса на индивидуальном уровне, становится ясно, учитывая, что большинство американцев пользуются медицинской страховкой от работодателя. В данной ситуации это означает: теряешь работу — теряешь страховку.



А о 35 миллионах американцев, которые и до кризиса с коронавирусом не имели медицинской страховки, и говорить нечего. Но даже тот, кто застрахован, сталкивается с крайне запутанной системой высоких дополнительных платежей. Их сумма может легко достигнуть нескольких тысяч долларов в год. А оттуда недалеко и до банкротства.



Бывший президент Барак Обама свой реформой здравоохранения пытался положить конец этой системе. Но республиканцы продолжают упорно сводить на нет даже робкие попытки реформирования, предпринятые Обамой.



Три священные коровы



Несмотря на растущее ощущение беспомощности, население не склонно покончить с распространенным в США ханжеством и отправить на бойню трех священных коров Америки.



Первая из этих трех коров — гигантский оборонный бюджет США, вторая — помешательство на аутсорсинге, третья — совершенно безосновательная претензия на американскую «исключительность».



С бюджетом в 748 миллиардов на 2020 год оборонное ведомство США можно рассматривать как девятнадцатое по величине народное хозяйство мира. Оно могло бы даже стать членом G20.



Но что должны думать граждане страны о правительстве, которое, имея такой гигантский оборонный бюджет, допускает, что в здравоохранении не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и защитных масок? Такому правительству надо задать вопрос, верные ли у него приоритеты при определении государственных расходов.



И другая священная корова — аутсорсинг, яростно пропагандируемый руководителями компаний вот уже несколько десятилетий, — оказалась серьезным фактором риска. В своем неустанном стремлении все больше удлинять цепочки поставок компании преследовали прежде всего цель минимизации расходов.



Перманентный аутсорсинг освобождал компании и от обязанности заниматься обучением персонала в перерабатывающих отраслях. При этом в этих бесконечных и запутанных цепочках поставок не было солидных планов на случай непредвиденных обстоятельств. Выжать последний цент — только в этом состояла главная задача.



«Исключительная» в негативном смысле



Третья священная корова — это все более иррациональное, но по-прежнему широко распространенное в американском обществе представление об «исключительности» страны. Эта инстинктивная вера в свое превосходство приводит к тому, что даже самые явные угрозы игнорируются. Иллюзия об американцах как избранном народе была одной из причин, почему президент Трамп еще в феврале полностью отрицал опасность коронавируса для Соединенных Штатов.



То есть, не только готовность Трампа всегда идти ва-банк — одна из главных проблем американцев, но и их собственная слепота.



Поэтому не будет преувеличением сказать, что американская «исключительность» заключается преимущественно в том, что, вероятно, нет другого экономически высокоразвитого общества, в котором даже самые драматические изменения имели бы так мало общественно-политических последствий.



Циники могут записать в актив республиканцам то, что их упорство в отстаивании статус-кво хотя бы привело к росту равноправия в американском обществе. Бедность в США в последнее время уже не различает цветов кожи. С ней давно уже сталкиваются не только афроамериканцы и латиносы.



Перешагнула она и классовые границы. Все больше представителей среднего и даже высшего среднего класса оказались неожиданно для себя в стесненных жизненных обстоятельствах.



И это одно из явных следствий того, что республиканцы отказываются рассматривать такие темы, как медицинское страхование и страхование от безработицы, системно и с учетом перспективы. Они упорно придерживаются принципа «грубого индивидуализма» (Rugged Individualism) и в лучшем случае готовы обсуждать точечные меры.



Тем временем даже видные демократы охотно указывают, что источник богатства страны — это бизнесмены, их предприимчивость и прагматизм. В действительности богатство, сконцентрированное преимущественно в верхушке пирамиды доходов, зиждется на доктрине, что все системы жизнеобеспечения общества (кроме оборонного сектора) необходимо держать на максимально низком уровне расходов.



В связи с этим предстоящие выборы президента США превратятся в интересную схватку. Даже если «демократический социалист» Берни Сандерс (Bernie Sanders) выйдет из гонки, многие из его аргументов о вопиющем неравенстве, которое во все большей степени затрагивает и средний класс, своей актуальности не утратят. Кроме того, то, что в США клеймят как «социализм», в Европе даже очень консервативными партиями признается как необходимые социальные стандарты.



В этих условиях сопернику Трампа из Демократической партии Джо Байдену (Joe Biden) будет трудно отделываться ни к чему не обязывающими общими фразами, к которым со времен Билла Клинтона (Bill Clinton) охотно прибегали все президенты-демократы, хотя и без особого успеха.



Главным противостоянием на предстоящих выборах будет борьба между попыткой и дальше придерживаться курса ригидного индивидуализма и осознанием большей совместной ответственности.



При этом Республиканская партия и дальше останется рупором богачей. Для маскировки республиканцы попытаются с помощью какой-нибудь массированной инфраструктурной программы изобразить из себя великих защитников американских трудящихся.



Но эту же идею они не дали осуществить ни Клинтону в 1990-е годы, ни Обаме после финансового кризиса 2009 года. Политическая логика республиканцев была ясна: зачем делать нечто, что по сути правильно, но пойдет на пользу президентам-демократам? Но сейчас положение дел иное.



Второй срок Трампа вполне реален



Американская модель функционирует нормально до тех пор, пока этой системе приходится бороться с мелкими необычными проблемами. Но так как США на самом деле функционируют не как система, а скорее как коллективный взаимный (само-)обман, у этого метода есть четкие ограничения. Рано или поздно встанет вопрос об управляемости страны.



Тем не менее никому из этого анализа (или из актуальных опросов общественного мнения) не стоит делать вывод, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы. Помимо особенностей американской выборной системы, которая предоставляет структурные преимущества республиканцам, традиционно имеющим сильные позиции в сельских регионах, в США до сих пор господствует удивительный консерватизм.



Но прежде всего Трамп обладает тем преимуществом, что он — несмотря на все свои ошибки — по сравнению с Джо Байденом воспринимается как более энергичный кандидат. А это в США подчас значит больше, чем честность и деловая компетентность. Поэтому в конечном итоге Трамп вполне может быть переизбран на второй срок.

