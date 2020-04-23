Минздрав объяснил рост заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов заявляет, что рост количества выявленных случаев коронавируса в Украине в последние дни является следствием нарушений карантина во время вербного воскресенья и на Пасху.



Степанов напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд за время пандемии.



"За прошедшие сутки заболело 578 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии в Украине. Мы считаем, что это стало следствием нарушения карантина во время вербного недели и непосредственно на Пасху", - заявил Степанов.



Министр также уточнил, что всего в Украине зафиксировано уже 7170 случаев заражения коронавирусом, а за последние сутки заболели 44 ребенка и 123 медицинских работника.



"За все время пандемии заболело 7170 человек, из них 475 детей, а также 1368 медицинских работников", - отметил он.



Также он отметил, что если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 87, Киевской области - 61 и городе Киеве - 70.



На прошлой неделе количество новых случаев коронавируса снижалось три дня подряд, но со вторника снова начало расти.



Ожидается, что пик заболевания в Украине может быть в конце апреля - начале мая.

