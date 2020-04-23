Ни одна партия не отказалась от бюджетных денег

Глава Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков сообщил, что ни одна политическая партия не отказалась от госфинансирования, пишет РБК-Украина.



"Ни одна партия к нам не обращалась", – сказал он.



Также Новиков отметил, что до 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады.



А уже после этой даты вступил в силу закон, который позволяет отказаться от госфинансирования за квартал.



Ранее в партии Слуга народа заявляли, что отказываются от госфинансирования. Сэкономленные деньги предлагалось использовать для медиков и для борьбы с коронавирусом.



НАПК приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования на основании результатов внеочередных выборов.

