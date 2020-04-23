Cybertruck может держаться на воде - Маск

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что размер автомобиля Cybertruck уменьшился приблизительно на три процента.



Об этом он сообщил в Twitter, отвечая на вопрос пользователя соцсети о наибольшем изменении в электрокаре с момента его презентации.



«Уменьшение в размере приблизительно на 3%. Центральная линия станет более горизонтальной и высота нижней части окна снизится », - написал Маск.



В другом твите основатель Tesla предположил, что салон электрокара Cybertruck может также уменьшиться на 1,5%, так как сейчас он все еще очень вместительный.



Маск также заявил, что автомобиль может некоторое время держаться на поверхности воды.



Как сообщалось, 22 ноября прошлого года основатель Tesla Маск представил новый Cybertruck, корпус которого сделан из стали, которая используется компанией SpaceX для строительства ракет. Автомобиль был задекларирована как фактически бронированный автомобиль, однако во время презентации оказалось, что боковые окна не выдержали теста, который выбрали сами производители.



