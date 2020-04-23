Укрпочта отправила посылки в США на пассажирском самолете

Укрпочта в четверг, 23 апреля, отправила в США более 30 тысяч посылок из аэропорта Борисполь на пассажирском самолете МАУ. Об этом сообщает пресс-служба государственного почтового оператора.



"Утром в Борисполе мы загрузили 20 тонн почты или более 30 000 посылок, которые будут доставлены самолетом нашего партнера МАУ прямым рейсом в Нью-Йорк... На борту продукция украинского малого и среднего бизнеса на экспорт, которая поступит в почты США (USPS) уже сегодня. Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно $1500000. Мы понимаем, что временные карантинные меры и запрет регулярного авиасообщения может изрядно ударить по бизнесу десятков тысяч предпринимателей, продукцию которых мы доставляем. А это тысячи рабочих мест и благополучие тысяч семей. В частности, только на этом рейсе - отправление от примерно 5000 украинских предпринимателей. Поэтому мы продолжаем искать альтернативные пути, чтобы наши клиенты и их партнеры не потеряли этот канал сбыта, сохранили доходы и рабочие места", - сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.



Пресс-служба почтового оператора также сообщила, что с начала объявления карантина используют для доставки почты чартерные рейсы компаний Элерон и AirBaltic, а также грузовые самолеты Turkish Airlines с перегрузкой в ​​Стамбуле, Риге и Франкфурте. Поэтому сроки транзита между таможнями Украины и стран назначения могут колебаться от 2 дней до 3 недель.

