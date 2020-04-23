В Киеве за сутки зафиксированы 70 случаев COVID-19

По состоянию на утро 23 апреля в Киеве подтверждены 70 новых случаев коронавируса, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 70 человек. Из них - 5 медиков. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, летальный. Всего в Киеве уже 1059 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в четверг.

