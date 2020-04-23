Fitch Ratings назвало сроки получения Украиной помощи от МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет свой базовый сценарий, согласно которому Украина получит окончательное одобрение совета директоров МВФ по новой программе EFF в перовом полугодии 2020 года, однако не исключает и дальнейший задержки. Об этом говорится в сообщении агентства.



Как отмечается в сообщении, в настоящее время Украина обсуждает с МВФ вопрос об увеличении суммы кредита и выделении средств в рамках ранее согласованного (на уровне персонала) трехлетней программы расширенного финансирования (EFF) на сумму 5,5 млрд долларов.



При этом в последние недели Украина добилась прогресса в выполнении предварительных условий для окончательного одобрения советом директоров МВФ, включая проведение реформы рынка земли и измененный бюджет 2020 года. Кроме того, в начале апреля в первом чтении было одобрено ключевое изменение для укрепления системы урегулирования банковских проблем и в ближайшее время может состояться окончательное голосование по этому вопросу, говорится в сообщении.



Fitch Ratings также отмечает, что украинская власть при президенте Владимире Зеленском сохраняет высокую поддержку населения, однако его политическая позиция несколько ослабла, особенно в Раде, поскольку сопротивление реформам со стороны корыстных интересов и олигархов тормозит изменения в законодательство. "Недавние неожиданные и частые изменения в правительстве, особенно связанные с ключевыми экономическими позициями, такими как министр финансов, не ослабили сотрудничество с МВФ, но рискуют создать неопределенность в отношении направления политики в сложной внешней обстановке", - говорится в отчете агентства.



Аналитики Fitch Ratings считают, что соглашение с МВФ необходимо для Украины для удовлетворения возросших потребностей в бюджетном финансировании в 2020 году в размере 20 млрд долларов (учитывая выплаты долгов на 9,9 млрд долларов). При этом транши по программе будут направлены в бюджет, откроют дополнительное финансирование со стороны международных организаций и улучшат настроения инвесторов.

