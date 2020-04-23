В период карантина на Украине 70% работающих людей ходят на работу - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает, что в 70% работающих людей на Украине ходят на работу в период карантина, введенного для противодействия распространения коронавирусной болезни Covid-19, ссылаясь на данные социологических исследований.



"Если брать социологические исследования, то у нас 70% людей ходят на работу", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам заседания Регионального штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Закарпатской области.



В то же время он подчеркнул, что в таком случае должны быть выдержаны все необходимые меры предосторожности.

