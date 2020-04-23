Ни одна партия не отказалась от госфинансирования даже на квартал

На Украине ни одна политическая партия не воспользовалась своим правом отказаться от государственного финансирования на квартал с 21 апреля. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков. По словам Новикова, ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

Тогда как до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.



Напомним, НАПК также не получала заявление прекратить финансирование партии из бюджета от "Слуги народа". При этом на деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 млн грн, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально.

