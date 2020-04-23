Ни одна партия не отказалась от госфинансирования даже на квартал

Ни одна партия не отказалась от госфинансирования даже на квартал

На Украине ни одна политическая партия не воспользовалась своим правом отказаться от государственного финансирования на квартал с 21 апреля. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава НАПК Александр Новиков. По словам Новикова, ни одна политическая партия еще не обращалась в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением об отказе от государственного финансирования.

Тогда как до 21 апреля закон позволял партиям отказаться от государственных денег на все пять лет каденции Верховной рады. Но с 21 апреля партии могут прекратить свое финансирование лишь на квартал.

Напомним, НАПК также не получала заявление прекратить финансирование партии из бюджета от "Слуги народа". При этом на деятельность партии в 2020 году должно быть выделено более 200 млн грн, госфинансирование партий осуществляется ежеквартально.